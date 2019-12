Koninklijke UD kiest ook voor zaterdagvoetbal

Het is de vraag welke clubs in de regio Deventer het voorbeeld van Helios en UD zullen volgen. De zaterdagcompetitie wint aan populariteit, omdat het spelers bijvoorbeeld de gelegenheid geeft om op zaterdagavond uit te gaan. Daarnaast is het bij de clubs op zaterdag vaak drukker dan op zondag, omdat de jeugd dan speelt.

De overstap betekent dat het onzeker is hoe de selectie van UD er komend seizoen uitziet. Dat was een belangrijke reden voor Mens om al na één seizoen op te stappen bij de huidige nummer negen in 5F. Aan het begin van het seizoen moest hij O19-spelers noodgedwongen doorschuiven naar het eerste. ,,We stonden halverwege juni nog maar met zes man op het veld. Dat doorschuiven is niet goed gevallen, omdat een aantal liever nog een extra jaar in de jeugd had gespeeld.’’