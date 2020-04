Koopman keert terug bij voetbalsters SDC Putten

Koopman werd als 15-jarig talent weggeplukt door het Harderwijkse VVOG. Na een seizoen op de Strokel maakte Koopman de overstap naar Jong PEC Zwolle, waar ze twee jaar speelde. De afgelopen zes jaar was Koopman actief bij Saestum in Zeist, waarmee ze twee keer landskampioen werd in de topklasse. De voetbalsters van SDC Putten stonden dit seizoen bovenaan in de derde klasse. In januari startte Koopman als fysiotherapeut in Putten en komend seizoen gaat ze ook op dinsdagavond op de club de verzorging doen.