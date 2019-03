Kopbal van kleine Lugtenberg mooiste doelpunt februari

,,Ha, leuk ja, dit is ook wel m'n mooiste van het seizoen", reageert Lugtenberg (26) op zijn uitverkiezing. De aanvallende middenvelder van Lemelerveld is met zijn 1 meter 74 niet bepaald een geboren kopper, en stond bij de corner tegen Erica dan ook op de rand van de zestien om de afvallende bal op de kunnen pikken. Dat pakte aardig uit. ,,Ik richtte wel een beetje op die hoek, maar dat ’ie dan onderkant lat in de kruising binnenvliegt... Daar zat ook een beetje geluk bij.”