Kopballen helpen Avereest in derby langs DKB

Avereest bleef vervolgens sterker. Het kwam na een halfuur spelen zelfs op 2-0. Opnieuw was het een kopdoelpunt: Kevin Buiter kopte knap via de grond binnen uit een voorzet van Jeroen Dijk. Behoudens een poging van Jordy van Zandwijk stelde DKB daar amper iets tegenover.

In de tweede helft zakte het duel af tot een bedenkelijk niveau. Met goed voetbal en uitgespeelde kansen was het wel gedaan op Sportpark De Balk. Daarvoor in de plaats kwam een behoorlijk aantal grove tackles en onbenullige overtredingen. Arbiter Eijmeriks zag zich geregeld genoodzaakt naar de borstzak te grijpen. Het was dan ook geen verrassing dat in de 2-0 stand geen verandering meer kwam.