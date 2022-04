Koploper FC Zutphen krijgt tik te verwerken, Van ‘t Hof het goudhaantje bij winnend Helios en videoanalyse moet Sportclub Deventer gaan helpen

Tweede klasse H

De situatie wordt er niet beter op voor Be Quick Zutphen. Ook de wedstrijd tegen Den Ham ging verloren. Jon Zegerius baalde van het verlies, want er had volgens de trainer minimaal een punt ingezeten voor zijn ploeg. ,,Ik baal er echt gruwelijk van, we doen onszelf tekort”, oordeel Zegerius. ,,In de eerste helft ging het gelijk op. Na rust kwamen zij op 1-0, maar daarna kwamen we drie keer alleen op de keeper af en kregen we nog twee kansen. Maar als je jezelf niet beloont, dan win je ook niet. Het is echt zonde.”