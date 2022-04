Koploper Genemuiden loopt averij op, Dieze West lijkt titelrace te beslissen, Alcides incasseert dreun bij hekkensluiter

Tweede divisie

Dankzij vier dolle minuten op De Boshoek staat HHC Hardenberg weer op de gedeelde derde plaats in de tweede divisie. De ploeg die maar weinig scoort - 33 goals in 23 duels - schiet tegen AFC vlak na rust uit haar slof. Jesper Drost opent de score met een schot na een afgeslagen corner en daarna is Thomas Reinders - de aanvaller die maar zelden scoort - twee keer succesvol in amper twee minuten tijd. HHC slaagt er bijna in om die enorme marge nog te verkwanselen, zoals dat de ploeg eerder dit seizoen ook tegen Spakenburg is overkomen (van 3-0 naar 3-3). AFC zet alles op alles en zorgt in blessuretijd voor samengeknepen billen. ,,Het is nooit saai hiero’’, zegt trainer Bert van Hunenstijn luchtig. ,,Maar op dat spektakel in de laatste minuten zat ik niet te wachten.’’ Omdat HHC na het pak slaag van Rijnsburg (5-0) sterk heeft gereageerd met zeges tegen Jong Sparta en AFC, is de derde plaats weer helemaal in beeld.