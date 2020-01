Koploper Lemelerveld harkt de punten met moeite binnen

Lemelerveld begon voortvarend. Binnen tien minuten stond het 2-0, door goals van Stijn Kogelman en Matthias Reimink. Een gemakkelijke middag en zege lagen in het verschiet. Uit het niets kwam LSC 1890 Sneek terug. Hierna was de thuisploeg het goede spel helemaal kwijt en bleken de Snekers voetballend behoorlijk beter. Topschutter Jorn Wester zorgde voor de Friese productie: 2-2.

In de tweede helft zette Kogelman Lemelerveld wederom op voorsprong, maar niemand in het kamp van de koploper was er echt gerust op. Toen invaller Jordy Lugtenberg een kwartier voor tijd de 4-2 binnengleed, leek het de goede kant op te gaan voor de Sallandse formatie, maar in de tegenaanval scoorde LSC 1890 Sneek meteen tegen. Omdat invaller Jaron Hulsink een opgelegde kans liet liggen haalde Lemelerveld met het klamme zweet in de handen het laatste fluitsignaal.