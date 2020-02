Koploper 's-Heerenbroek buigt tegen CSV'28 0-3 achterstand om

‘s-Heerenbroek was in de eerste helft zeker niet minder dan CSV’28, dat op de eerste speeldag de enige ploeg was die de lijstaanvoerder bedwong (5-1). De effectiviteit van de bezoekers zorgde echter voor een 0-3 voorsprong, net voor rust. Mitchell Benschop uit het niets, Lars Ewalt met een afvallende bal en een eigen goal van Sander Wennemers kwamen op het wedstrijdformulier. De 1-3 van Wim Kwakkel, diep in blessuretijd, was een cruciale.