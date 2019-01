Koploper ZAC neemt in tweede helft afstand van BAS

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor BAS-aanvoerder Stefan Tolhoek. Na een flitsende aanval had de oudgediende de hoek voor het uitkiezen, maar maakte hij een verkeerde keuze door voor een lob te gaan.

Die voorsprong duurde niet lang, want vlak na rust kwam BAS op gelijke hoogte. Tolhoek schoot vanaf elf meter zijn honderdste competitiedoelpunt binnen. Tien minuten later werd ZAC opnieuw geholpen door Bregman. De jonge keeper liet de bal los bij een schot van afstand en Quinton Justiana was er als de kippen bij om de 1-2 binnen te tikken. Een kwartier voor tijd besliste Okke Scholten vanaf de stip de wedstrijd in het voordeel van de koploper: 1-3.