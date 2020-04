Koplopers uit de regio willen massaal een stap hogerop

PROMOTIEVERZOEKDe voetbalclubs in het verspreidingsgebied van De Stentor die aan kop gingen in hun afdeling hebben massaal een verzoek ingediend bij de KNVB om voor promotie in aanmerking te komen.

Daarmee geven de verenigingen gehoor aan de oproep van de bond om het kenbaar te maken als zij voor promotie in aanmerking willen komen. De KNVB geeft daarbij geen enkele garantie. Het gaat de verzoeken beoordelen en bekijken of gaten die ontstaan doordat clubs van speeldag wisselen, een team terugtrekken of fuseren. Hoe de bond hier invulling aan gaat geven is niet duidelijk. Overigens kunnen clubs ook een verzoek tot vrijwillige degradatie indienen, maar daarvoor is ongetwijfeld veel minder enthousiasme.

Hoop

Met name de zondagclubs mogen hoop koesteren op promotie. Er vallen ook in de hogere klassen gaten doordat clubs overstappen naar zaterdag - zoals MSC - of stoppen met het zondagteam, zoals Quick’20. De koplopers in onze regio die een promotieverzoek hebben ingediend zijn Columbia (2J Oost), Lemelerveld (2K Noord), SV Epe (3B Oost), Steenwijkerwold (4A Noord), WWNA (4F Oost), ABS (4G Oost) en IJsselstreek (5F Oost). Ook Holten, de nummer twee in 4G op kleine afstand van ABS, denkt nog na over zo’n verzoek. Zo zijn er mogelijk meer clubs die nog titelkansen hadden, die zich ook gaan melden.

Quote Als er iemand in aanmerking komt voor promotie zijn wij dat wel Willem Mulderij, Columbia

Voor zaterdagclubs lijken op voorhand minder plaatsen vrij te komen in hogere divisies. Toch hebben ook Sparta Nijkerk (derde divisie), WVF (2H Oost), Hatto Heim (3C Oost), Vitesse’63 (4D Noord) en Nagele (5A Noord) een promotieverzoek ingediend. Staphorst (hoofdklasse B) houdt het genomen besluit intern maar voorzitter Benny Miggels geeft wel aan dat ‘als er een club recht heeft op promotie, dan is dat Staphorst’. ’s-Heerenbroek (4D Oost) heeft het verzoek nog in beraad.

Vooral de clubs voor wie het kampioenschap een kwestie van tijd leek zien in het achterdeurtje een kans op gerechtigdheid. „Als er iemand in aanmerking komt voor promotie dan zijn wij dat wel”, stelt Columbia-trainer Willem Mulderij. Vitesse’63 wijst op het gegeven dat de club het hele jaar al ongeslagen is.

Kritische vraag

Steenwijkerwold (met liefst 17 punten voorsprong bijna kampioen) had het promotieverzoek al voor de brief van de KNVB de deur uit gedaan en tegelijk ook van de gelegenheid gebruik gemaakt de KNVB een kritische vraag te stellen. Bij de club wil men graag weten hoe beslissing tot stand is gekomen om te kiezen voor het schrappen van het seizoen en of daarvoor geen alternatieven waren.