Koster dacht aan afscheid bij Staphorst met de titel: ,,Maar de gezondheid gaat voor alles’’

KOPLOPERSDe voetbalcompetitie is afgebroken vanwege de coronacrisis. Dat is zeker niet het belangrijkste in deze dagen, maar toch. Hoe denken de koplopers uit de stilgevallen competities over de komende tijden? Een serie met topteams, ieder op zijn niveau. Deel 13: Staphorst.

Landelijk (za), Hoofdklasse B

Staphorst (5 punten voorsprong op concurrent ACV)

Verdediger Ewald Koster (35) speelde meermaals in de nacompetitie met Staphorst, maar promoveerde nooit. Op weg naar de derde divisie struikelde de ploeg in de laatste jaren over Gemert (2019), Ter Leede (2017) en FC Lisse (2016).

Koster, een Groninger, kreeg de laatste maanden minder speeltijd door de aanwezigheid van Dirk Muis en Pascal Mulder, twee jongere rivalen.

,,Dit is mijn achtste seizoen bij Staphorst en we zijn al een keer of vijf, zes in de buurt van promotie geweest. Dit kan maar zo mijn laatste jaar als voetballer zijn, dus ik dacht stiekem al aan een afscheid met een titel. Je bent er zo mee bezig en leeft er zo naar toe… Maar goed, de volksgezondheid gaat natuurlijk voor alles. Dit is een heel lastige situatie, voor iedereen.”

