‘Kou uit de lucht’ bij zondagtak FC Zutphen; Severin keert terug als trainer

Een aantal weken geleden leidde een onderhoud tussen de trainer en een lid van de technische commissie tot een dusdanige botsing, dat het bestuur van de fusieclub aanleiding zag om de trainer voor onbepaalde tijd te schorsen. Maar volgens voorzitter Hans van Bel is alles weer koek en ei tussen de trainer en de technische commissie. ,,Alles is uitgepraat en opgelost", zegt de preses.

Toekomst

Severin zelf is ook blij dat de kou uit de lucht is. ,,Ik ga ervan uit dat er nu weer een basis ligt voor een goede samenwerking. We gaan zien wat de toekomst ons brengt.” Op de vraag of Severin misschien zelf anders had moeten handelen, antwoord hij ontkennend. ,,Ik vind dat ik correct heb gehandeld. Ik sta voor de zondag en iedereen weet dat dat mijn cluppie is.”