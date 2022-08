Koud vanaf Mallorca houdt Daimen Schra het bekeravontuur van Staphorst in leven

Met het schuim nog net niet op het voorhoofd, blaast de jonge Daimen Schra uit in de volle avondzon op het nog altijd bloedhete sportpark Noorderslag. ,,Ik wilde er eigenlijk in de rust af, maar ben blij dat ik het niet aangegeven heb. Anders had ik die tweede goal meteen na rust dus niet gemaakt. Op een gegeven moment wilde ik zelfs voor die hattrick gaan, maar dat was iets te veel gevraagd na zo’n ‘zware’ vakantie met onze vriendengroep uit Rouveen. Donderdagochtend stond ik nog op Mallorca en neem maar van mij aan dat we meer gedaan hebben dan alleen ‘cultuur snuiven’.”