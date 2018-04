Krachteloos Rohda kan titel vergeten

Zo ver wilde trainer Frank Tempelman nog niet gaan. ,,Het is een rare competitie. Ploegen onderin pakken punten van de top. Maar we kunnen onze titelkansen voorlopig wel even parkeren.'' Zijn ploeg bracht te weinig, voor de derde keer in vier duels werd het doel niet gevonden. ,,Hoe dat kan? Ik begrijp het niet, we waren erg gelaten. Dit voelt als een nederlaag. In onze vorige duels speelden we nog wel aardig maar vandaag kwamen we niet verder dan anderhalve kans. We moeten het nu wedstrijd voor wedstrijd gaan bekijken.''