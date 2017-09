Krijgen we betere voetballers door de veranderingen in het pupillenvoetbal?

kaart Winnaar tribunetest: 'Een sportpark als een stadion'

9:00 Kies je voor hoog en droog of fijn langs de lijn? Voetbal is niet alleen voor de 22 spelers op het veld, maar ook voor het publiek. Daarom hebben we een rondje langs alle tribunes in de regio Zwolle gemaakt. Je komt van alles tegen: gesponsorde kuipstoeltjes, houten bankjes vol vogelpoep en nostalgische bouwwerken. Het testpanel heeft gelet op vier punten: zicht,hygiëne, comfort en uitstraling.