Krijns vertrekt bij CSV Apeldoorn

De 24-jarige Krijns is bezig aan zijn zesde seizoen op Orderbos, hij kwam in 2011 over van toenmalig zondagtweedeklasser Koninklijke UD. De geboren Deventenaar dwong direct een basisplaats af in het elftal van John van Loen en verdiende in 2013 een overgang naar zijn droomclub Go Ahead Eagles. Na een seizoen keerde Krijns terug in Apeldoorn, waar de reserve-aanvoerder 148 duels achter zijn naam heeft staan.