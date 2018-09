Kroes: 'Bij Staphorst kan ik het nog wel een paar jaar volhouden'

Toen Kingsley Ehizibue deze week een blik wierp op de vermoedelijke opstelling van Staphorst en de naam 'Kroes' zag staan, ging er niet meteen een belletje rinkelen. Totdat trainer John van 't Schip de voornamen van de spelers erbij noemde. 'Rémon? Die ken ik', dacht Ehizibue direct.

Beide voetballers staan vanavond (19.45 uur) op één veld, als Staphorst en PEC Zwolle elkaar treffen in het KNVB-bekertoernooi. Hoogstwaarschijnlijk op dezelfde positie: rechtsback.

De twee komen elkaar na jaren weer tegen. Ehizibue (23) en Kroes (23) leerden elkaar kennen toen ze nog in de puberteit zaten. De een - Ehizibue - speelde in de jeugd van CSV'28, de ander - Kroes - voetbalde bij ESC in Elburg. In de competitie waren ze elkaars tegenstander, ze staken er voetballend bovenuit. Dat was ook de scherpe blik van de PEC Zwolle-scouts niet ontgaan: beide spelers werden uitgenodigd voor twee selectietrainingen. ,,Dat beviel blijkbaar, want niet veel later kreeg ik een brief thuis waarin stond dat de club me graag wilde hebben", weet Kroes nog goed.

Plezier

Vijf jaar lang voetbalde Kroes in het blauw-witte shirt van de Zwolse eredivisionist. Samen met Ehizibue. In het voor velen vaak cruciale seizoen - bij de beloften - raakte de Drontenaar het plezier langzaamaan kwijt. ,,Op maandagavond lekker naar Sittard... Nee, dat was drie keer niks. Zeker als je elke dag keihard traint en in de wedstrijd maar een minuutje speelt. Dan is de lol er snel af. Aan de andere kant ben ik wel zo realistisch om te zeggen dat ik niet goed genoeg was. Anders haal je het wel. In mijn laatste jaar bij PEC Zwolle miste ik het plezier, het spelen van wedstrijden en alles eromheen."

Ehizibue haalde het eerste elftal van PEC wél en groeide uit tot publiekslieveling. Voor Kroes kwam in 2015 een einde aan het avontuur in Zwolle. Zijn toenmalige trainer, Albert van der Haar, adviseerde hem toen om eens bij Staphorst te kijken. Die vereniging kende Van der Haar goed; hij speelde er in de nadagen van zijn carrière een seizoen. 'Dat is nou echt een club voor jou', gaf hij Kroes mee.

Vrijheid

,,En ik speel er nu nog steeds, dat zegt wel wat", zegt de bescheiden Kroes. In Staphorst heeft hij zijn vrijheid teruggevonden. ,,Het doet me hier denken aan mijn vorige amateurclubs: de gezelligheid, het biertje na de wedstrijd. Bij PEC Zwolle moest ik elke dag trainen en overal op letten. Bij Staphorst is dat minder. Hier kan ik het nog wel een paar jaar volhouden."