Kromkamp boekt met CSV eerste uitzege en verwacht contractverlenging

Genemuiden, VVOG en Alcides zegevieren, Olde Veste en Berkum lijdende voorwerpen in krankzinni­ge slotfases

De overvolle voetbalzaterdag was succesvol voor onder meer SC Genemuiden en VVOG. Olde Veste en Berkum gaven in de slotfase riante voorsprongen uit handen, terwijl Alcides de verhitte derby van Meppel in haar voordeel besliste. Lees dat en al het andere moois nog eens terug hieronder.

20:54