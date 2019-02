Krommenhoek blijft trainer van SC Emmeloord

Krommenhoek werd afgelopen zomer ingevlogen, nadat besloten werd om afscheid te nemen van Arnold Roossien. Roossien werd aan het einde van het seizoen nog vervangen door Dick Schuurman. Krommenhoek was op dat moment speler van FDS, terwijl hij eerder als trainer al werkzaam was bij Zuidvogels, Swift en Heerenveense Boys. Bij Emmeloord beleeft hij een wisselvallig eerste seizoen, waarin een plaats in de middenmoot het hoogst haalbare lijkt.

,,Ik heb het hier heel goed naar mijn zin. SC Emmeloord is een is een hele gemoedelijke club, maar soms wel eens te gemoedelijk. Het is af en toe niet professioneel genoeg en dat proberen we te veranderen. Ik vind dat we ambitie moeten hebben, want er staat een jonge groep. En dat is mooi”, stelt Krommenhoek, die ook assistent Rob Nugter ziet blijven.