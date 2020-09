Krommenhoek kan Olde Veste als ervaringsdeskundige een vleugje bluf bezorgen

Zoals ieder mens staat ook voetbaltrainer Dick Krommenhoek regelmatig in de rij als hij zijn boodschappen wil afrekenen. Zeven wachtenden, slechts één kassa open. In zijn geval in de Spar in woonplaats Steenwijkerwold. ,,Maar je denkt toch niet dat iemand dan z’n mondje opendoet en vraagt of er een extra kassa bij mag. Nou, moet je in de Randstad kijken…”