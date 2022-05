Kuinre ziet door strafschoppen voor IJhorst de vierde klasse uit beeld verdwijnen

Eric Folio, coach te Kuinre, was duidelijk na de papieren topper in de vijfde klasse A. ,,Het is voor afgelopen, we kunnen de laatste drie wedstrijden rustig uitfietsen. De titel gaat niet naar ons, laat dat duidelijk zijn. Ik zie Stânfries geen fouten meer maken.” Kuinre, vijfdeklasser sinds 2009, ziet de vierde klasse uit het zicht verdwijnen. De oranjehemden van IJhorst waren voor de tweede keer dit seizoen te sterk. IJhorst had daar wel twee strafschoppen voor nodig en dat riep even de nodige vragen op bij Folio. ,,Maar het maakt ook niet meer uit, er verandert niks aan de stand. Of IJhorst nu terecht heeft gewonnen of niet, ze hebben gewonnen.”