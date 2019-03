Kuis volgt Bakker op bij FC Horst

Kuis komt over van derdeklasser Hulshorst, waar hij bezig is aan zijn derde seizoen. ,,De keuze is gevallen op Martijn omdat hij graag initiatiefrijk voetbal met een plan wil spelen en zijn spelersgroep daarin kan meenemen. Ook is Martijn een gedreven persoon die graag een stap hogerop wil. Bij FC Horst krijgt hij de kans om zich door te ontwikkelen, zoals we dat eerder bij Mark Bakker succesvol hebben meegemaakt’’, meldt voorzitter Henk van den Bosch namens bestuur en TC.