Kuitbeenbreuk Van de Wetering is zoveelste tegenslag voor SC Genemuiden

De jonge Van de Wetering, dit seizoen één van de weinige lichtpuntjes in Genemuiden, liep de blessure dinsdagavond op tijdens de training. ,,Ongelukkig, in een duel. Hij viel op zijn onderbeen. Krak. Kuitbeen gebroken. Hij moest van het veld worden gedragen”, zegt trainer Jan van Raalte. Van de Wetering is vier tot zes weken veroordeeld tot gips. ,,Die voetbalt dit seizoen niet meer.”

Dat kan er ook nog wel bij voor de geplaagde hoofdklasser, die in deze vorm serieus in degradatiegevaar komt. Het verschil met csv Apeldoorn (dertiende) is nog maar vijf punten. ,,Degradatievoetbal, dat is op dit moment de realiteit”, stelt Van Raalte, die met Genemuiden voor de vierde keer op rij onderuit gaat. Na SVZW (2-3), WHC (2-0) en Berkum (1-0) is deze zaterdag Duno (1-3) te sterk. ,,We halen bij lange na ons niveau niet. En dan moet je realistisch zijn: daar ben ik verantwoordelijk voor. Ik heb alles uit de kast gehaald, linksom en rechtsom, om de boel weer in beweging te krijgen. Maar het lukt gewoon niet.”