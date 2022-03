Kuitenbijter ‘Rienkie’ Winter heeft via een omweggetje zijn plek wel veroverd bij VHK

,,Hij is de kleinste man op het veld, maar hij kan koppen als de beste”, klinkt het in de slotfase langs de kant. Gespreksonderwerp is Rienk Winter, die zelfs een luchtduel in zijn voordeel weet te beslissen. De linksback van VHK – met als koosnaam ‘Rienkie’ – doet tegen VSW geen gekke dingen en is ook buiten de lijnen de nuchterheid zelve. ,,Ik zat overal kort op, dat is wel een kracht van mij. Ik moet gewoon de bal veroveren en ‘m vervolgens bij de juiste kleur inleveren.”