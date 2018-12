Kwakkel kan club en baan niet meer combineren, hij stopt bij DOS

Kwakkel heeft met pijn in het hart besloten om te stoppen bij DOS. ,,Ik heb nog steeds ontzettend veel plezier in het werken met deze groep. En het bevalt me bij DOS uitstekend. Maar gezien mijn drukke baan is het niet langer te combineren. Veel tijd voor het gezin of andere zaken heb ik niet en dat valt me wel eens zwaar.’’ De oud-speler blijft wel voetballen bij DOS, in het 45+-team.