Kwartet goals Brakke voor Staphorst tegen NSC: 6-0

Martijn Brakke (32) maakt wel eens een doelpunt, en ook wel eens twee in een wedstrijd. Maar zijn kwartet van zaterdag tegen de degradatiekandidaat was een unicum. ,,Dat is mij alleen ergens in de eerste klasse een keer gelukt'', zei de spits, verhalend over vroeger tijden.

Een wereldse treffer zat er niet tussen, besefte Brakke. Hij opende de score bij een klutssituatie. Bij de tweede treffer zag doelman Damian Ranzijn er niet al te best uit. De derde was een intikker, op aangeven van Derrick Timmerman. En bij doelpunt vier was de tegenstander zo vriendelijk om de assist te verzorgen. ,,Tien doelpunt na de eerste helft van het seizoen, dat lijkt fantastisch'', besefte Brakke. ,,Maar het moet na de winter gewoon beter.''

Dat Staphorst bij het ingaan van het nieuwe jaar 'maar' zes punten achterstand heeft op Genemuiden, zag Brakke als een positief punt. ,,De laatste wedstrijden loopt het gewoon beter. Maar onze start was zo stroef dat we blij mogen zijn dat we nog meedoen.''

De wedstrijd tegen NSC was symbolisch voor de vorm van Staphorst in de eerste helft van de competitie. ,,Geen best voetbal'', was de uitgesproken conclusie na de eerste helft. Maar in de laatste tien minuten ging het zo snel, dat Staphorst het halve dozijn kon volmaken.