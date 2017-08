Kwartet HTC op pad met Oranje

Marianne ten Brinke, Stef Saaltink, Virginia Speek en keepster Annelies Martijn zijn door Oosterbroek opgenomen in de groep van tien speelsters.

HTC is momenteel koploper in de eredivisie beachsoccer. De Zwolse vrouwen deden dit seizoen ook al mee aan de Euro Winners Cup in Portugal. Het kwartet keert terug naar Nazaré, waar ook de Euro Winners Cup werd gehouden.