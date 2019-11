Laagvliegers Hierden en Nunspeet in evenwicht

Dat het om twee ploegen zonder vertrouwen ging, was duidelijk zichtbaar. Zowel de aanvallers van Nunspeet als die van Hierden durfden amper een individuele actie te maken, als ze überhaupt al in stelling werden gebracht door hun teamgenoten. In het eerste half uur was er geen enkel schot op doel te noteren. De eerste die dichtbij een treffer was, was Gieljan Tissingh vlak voor rust met zijn kopbal op de lat.