Laatste derby tussen MSC en Alcides staat in het teken van degradatie

In alle opzichten wordt het een vreemde wedstrijd. Weemoedig wordt gekeken naar de jaren van weleer. Naar de haat en nijd van toen. Naar de trots. De beste van Meppel zijn. De oude garde kan er nog altijd smakelijk over vertellen. Tegelijkertijd wordt vurig gehoopt op betere tijden in voetbalstad Meppel, die een paar jaar geleden nog toonaangevend was met twee hoofdklassers in de subtop. Boven alles is er een realistische blik. Want de derby is momenteel niet veel meer dan een degradatiewedstrijd.