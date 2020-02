Laatste Meppeler derby afgelast en verplaatst naar Tweede Paasdag

PROGRAMMA Voetbalpro­gram­ma Zwolle e.o., 29 februari en 1 maart; laatste Meppeler derby afgelast

15:27 De Meppeler derby tussen MSC en Alcides van zaterdag is afgelast. Het programma voor komend weekeinde is daardoor zeer bescheiden, met inhaalwedstrijden in de lagere klassen. In district Noord spelen d’Olde Veste en Staphorst 2 voor een plaats in de kwartfinale van de beker.