Laatste seizoen Knoll bij VHK

AGOVV krijgt deksel op de neus bij fortuin­lijk Teuge

19:32 AGOVV verzuimde in de wedstrijd tegen Teuge het duel in het slot te gooien, door een aantal counters vakkundig om zeep te helpen. In de blessuretijd frommelde Dave Bijsterbosch vanuit een hoekschop zijn tweede treffer binnen, en bezorgde AGOVV met enig fortuin het deksel op de neus: 2-1.