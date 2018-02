Laconi: 'Met z'n allen, voor ons allen'

Van 2003 tot 2006 was de Zutphenaar er trainer, in het seizoen 2011-2012 liet hij in het laatste levensjaar van de vereniging zijn voeten nog eenmaal spreken. ,,Op mijn 14e stapte ik over van Hercules, het jaar daarop debuteerde ik als linksback in het eerste. De vereniging moest stoppen, we hadden te weinig leden en het geld was op. Ja, dat deed pijn. Ik ben toen overgestapt naar Be Quick - waar mijn zoontje al speelde - om assistent van hoofdtrainer Henry Golstein te worden. Toen hij ontslagen werd, nam ik het stokje over."