Lahzal schiet CSV'28 langs SEH

Na een klein half uur spelen kreeg Mo El Bouhni een grote kans om de score te openen, maar hij schoof de bal naast. SEH had in de eerste helft de wind mee op het winderige sportpark De Verbinding. De Heerdenaren kregen via Sven Veldhuis een aardige kans op de openingstreffer, maar Melvin Hartenhof bracht knap redding. Uit de counter sloeg CSV'28 toe, Rachid Lahzal maakte de 1-0.