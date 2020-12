Lamberink is niet klaar bij Avereest, hij tekent voor een vijfde jaar

In Balkbrug was er snel duidelijkheid. De club wilde door met de trainer uit Vroomshoop, de selectie ook. Lamberink (35) keek even om zich heen, maar kwam al snel tot de conclusie dat hij verder wilde bouwen op sportpark De Balk. Coach en club promoveerden in 2018 via de nacompetitie naar de derde klasse. De selectie van Avereest is jong, er is voldoende progressie mogelijk. In de noordelijke derde klasse D won Avereest in de eerste vier duels alleen van CSVC (2-1).