Lamberink krijgt een vierde jaar bij VV Avereest

De jonge Lamberink (34) uit Vroomshoop ziet nog voldoende potentie in de jonge spelersgroep van Avereest, hij heeft niet het idee dat hij klaar is blij de club. Avereest promoveerde in het eerste seizoen van Lamberink via de nacompetitie naar de derde klasse. Bij het aanbreken van de winterstop staat Avereest - na drie zeges in successie - op de achtste plaats in de noordelijke derde klasse D.