Lamberink volgt Keuken op in Bruchterveld

De 28-jarige Lamberink is de broer van Stef Lamberink, momenteel trainer van Avereest. Bij de club uit Balkbrug is Job Lamberink actief als assistent-speler en maakte hij dit seizoen ook al zijn opwachting als speler.

Op zondag is Lamberink actief als trainer van Sportlust Vroomshoop. Het is zijn eerste klus als hoofdtrainer. Hij is in Vroomshoop bezig aan zijn tweede seizoen. Hij is daarnaast jeugdtrainer bij FC Twente.