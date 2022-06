Landstitel voor Berkum 2, maar waar blijft in Zwolle de doorstroom naar het eerste? ‘Durf jongens langer te laten staan’

In de competitie kreeg Berkum slechts veertien tegentreffers. Ajax 2, met onder anderen oud-profs Paul Quasten en Mitchell Burgzorg in de gelederen, had dan ook moeite met het creëren van kansen. Berkum opende via een fraai afstandsschot van Roy van der Stouwe de score en zat vlak na rust op rozen, toen Asse Visscher voor de 2-0 tekende. Pas in de 96ste minuut deden de Amsterdammers via Quasten wat terug en dus mocht Berkum 2 zich algeheel landskampioen noemen.