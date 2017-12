Lanjouw nieuwe trainer d'Olde Veste'54

Willem Lanjouw is volgend seizoen weer actief in de regio. De voormalig spits van SC Genemuiden en HHC Hardenberg is komend seizoen hoofdtrainer van eersteklasser d'Olde Veste'54.

Lanjouw stopte in 2015 als speler. Daarna begon de Groninger aan zijn trainersloopbaan. Hij is nu bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van tweedeklasser Peize. Lanjouw en Peize bezetten momenteel de zevende plaats in de noordelijke tweede klasse K, zondag.

Lanjouw volgt in Steenwijk het trainersduo Leo Blom en Jan Derk Brandsma op. ,,Olde Veste is voor mij geen vreemde club. Ik heb er in de tijd dat ik jeugdtrainer was bij Be Quick vaak tegen gespeeld. Zij vielen me toen al op vanwege hun goede jeugdopleiding en het verzorgde voetbal. Ik was wel verrast dat Olde Veste mij benaderde, maar ik ben er blij mee'', aldus Lanjouw op de website van zijn nieuwe club.