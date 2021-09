Lars Miedema bezorgt SC Genemuiden bij zijn debuut een gedenkwaardige overwinning

Het publiek in Amsterdam noteert minuut 65 als Lars Miedema - ja ja, het broertje van - zich voor het eerst als voetballer van SC Genemuiden op het veld laat zien. De aanvaller, nog niet topfit, vervangt Nouredinne Boutzamar bij een 2-1 achterstand. Zes minuten later is het al bingo voor Miedema en het is voor een spits een doelpunt om de vingers bij af te likken. Voorzet Van Benthem, Miedema sluipt bij de eerste paal voor zijn man en kopt knap binnen: 2-2.

Ook nog de winnende

Of het feest daarmee al gevierd is? Nee. Zes minuten voor het einde profiteert Miedema na een dieptepass van Kay Velda van Amsterdams geklungel en kan hij alleen op doelman Van der Wijst af gaan. Na een simpele passeerbeweging hoeft hij de bal alleen nog maar in het lege doel te schuiven: 2-3 en feest, want de eerste driepunter van het seizoen is daar.

Een beter begin bij een nieuwe club is er bijna niet. 25 minuten speeltijd, twee doelpunten en ook nog eens twee goals waarmee een achterstand wordt omgedraaid in een zege. ,,Na rust vallen de tegengoals te snel. Daarna was het mijn beurt om erin te komen en daar had ik heel veel zin in. En er zijn slechtere manieren om je debuut te maken”, lacht matchwinner Miedema.

En dat terwijl Genemuiden op dat moment ook al dik veertig minuten met tien man speelt, omdat Osama Ben Kaddour al snel in de wedstrijd een rode kaart krijgt. In combinatie met de nodige personele problemen maakt dat de overwinning van Genemuiden des te knapper. Dit is een zege waar over een paar jaar nog over wordt gesproken.

Hoofdklasse B: Swift - SC Genemuiden 2-3 (0-1). 11. Rens van Benthem 0-1, 47. Noa Benninga 1-1, 51. Fidel Yilmaz 2-1, 69. Lars Miedema 2-2, 83. Miedema 2-3. Rode kaart: 22. Osama Ben Kaddour (SC Genemuiden).