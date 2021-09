Lars Miedema is nu al blij met zijn keuze voor SC Genemuiden

Op het immense scorebord van Sportclub staan 68 minuten. Lars Miedema steekt vijf vingers in de lucht. ,,Trainer, vijf minuten’’, is de begeleidende tekst voor oefenmeester René van der Weij. Even later voelt de aanvaller eens aan de punten van zijn rode schoenen, hij voelt de kramp aankomen. De vijf minuten maakt Miedema al niet meer vol, in minuut 71 gaat hij naar de kant voor Nathan Bos. ,,Dat was al langer dan verwacht, daar ben ik blij mee. Toen ik naar de kant ging voelde ik de kramp wel in de kuiten. Vorige week een half uur, nu zeventig minuten. Daar zit een goede stijgende lijn in.’’