Lars Miedema zorgt met Vivianne langs de lijn voor zege van SC Genemuiden

,,Scheids, het is bijna donker’’, roept René van der Weij richting arbiter Van der Vaart. Dat is nog lang niet het geval. De klok tikt richting vier uur, een waterig zonnetje doet zijn best om de toeschouwers op sportpark De Burcht te verwarmen. Maar het is wel tijd voor Van der Vaart om af te fluiten. Sportclub wil na een moeizaam duel de drie punten graag meenemen naar Genemuiden. Even later is het laatste fluitsignaal daar, 0-1.