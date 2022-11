Late tegentreffer brengt zege CSV Apeldoorn niet meer in gevaar: ‘Nog wel even spannend’

Programma Deventer/Zutphen Met derby’s in Zutphen, Lochem, Laren en Warnsveld is het dit weekend genieten geblazen in de Achterhoek

In het amateurvoetbal wacht er een interessante speelronde. Met name in de Achterhoek staan er een aantal affiches op het programma om naar uit te kijken. Voor de volleybalsters van WSV uit Warnsveld wacht dit weekend daarnaast de streekderby tegen Avior uit Deventer.

25 november