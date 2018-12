Leerdam gaat voor derde seizoen bij VEVO

Leerdam is bij de vierdeklasser uit Veessen bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. Hiervoor had hij het tweede elftal van VIOS Vaassen onder zijn hoede. Ook was hij jeugdtrainer bij VIOS Vaassen.

Met VEVO is Leerdam bezig aan een opmars in de vierde klasse C. Van de laatste zes wedstrijden werden er vijf gewonnen. VEVO is momenteel de nummer zes in 4C.