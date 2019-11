Leerling versus meester in derby tussen Nunspeet en Hierden

Brink was praktijkopleider van Brem tijdens zijn TC-opleiding in het seizoen 2012/2013 bij Owios. ,,Hij heeft mij een jaar ondersteund en van hem heb ik veel mogen leren", zegt Brem. ,,Hij zette mij aan het denken en nu staan we als collega's naast elkaar. Henri ademt het positiespel en zal altijd met verzorgd voetbal willen winnen.''

Het seizoen 2018/19 bij Hierden was niet Brems makkelijkste jaar. Het was hem niet gegeven in rust te bouwen aan een elftal, maar toch eindigde Hierden knap als zevende met 34 punten. ,,Het was een mooie tijd, maar het kostte veel energie in een andere cultuur. Er kwam meer concurrentie. Spelers die een basisplek gewend waren, kwamen op de bank. Dat gaf reuring. Ik denk dat assistent Bas de Raat, die ik nog wekelijks spreek, en ik dat goed gemanaged hebben. Het proces waarvoor ik was aangenomen lag op schema, maar na een wisseling van de TC zaten we niet meer op één lijn. Andere verwachtingen resulteerden in geen verlenging. Die leermomenten neem je mee.''

Brem (42) is bij Nunspeet in rustiger vaarwater beland. De inwoner van Wezep kent de club als oud-speler van WHC toen hij in derby's menig robbertje uitvocht in de hoofdklasse. ,,Historisch gezien is Nunspeet een club van naam en faam, maar tijden veranderen en ook het financiële plaatje is nu anders. Ik kan mijn ei wel kwijt en ga wekelijks met plezier naar Nunspeet toe. Het is een gemoedelijke club met veel publiek, betrokken vrijwilligers en een leuke selectie. Met wel iets minder kwaliteit dan bijvoorbeeld Hierden.''

Magere oogst

De oogst tot nu toe (6 uit 9) is niet hoe Brem het zich had gewenst. ,,Het linkerrijtje van deze zware eerste klasse D bestaat uit clubs met een groot budget en spelers met meer individuele kwaliteit. Clubs als Apeldoorn, DFS en SVZW hebben spelers die in de hoofdklasse niet misstaan. Ook Go Ahead Kampen en DOS'37 uit het rechterrijtje hebben meer budget. Nunspeet, Hierden en DZC moeten het doen met eigen jongens en een paar spelers van buitenaf. Dat heeft ook zijn charme, maar dan moet je realistisch zijn en hopen dat je een paar jaar op dit niveau kunt gaan bouwen'', aldus Brem, die momenteel met de club in gesprek is over zijn toekomst.