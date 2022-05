Lees hier alle uitslagen en verslagen van het amateurvoetbal

overzicht zwolle Nieuwleu­sen ruikt de titel, turbulent slot bij Kamper derby, Urk slaat groter gaatje maar is niet blij

Weer een voetbalweekeinde vol intrigerende gebeurtenissen. In de hoofdklasse nam SV Urk ondanks puntverlies tegen NSC (2-2) meer afstand van SC Genemuiden, dat verloor in Volendam. De derby van Kampen tussen KHC en Go-Ahead kende een rumoerig slot. Rumoerig wordt het dinsdag in Balkbrug ook, als Nieuwleusen de titel kan pakken in de derde klasse D.

