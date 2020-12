Leeuw ook volgend seizoen aan het roer bij SVN’69

Leeuw volgde afgelopen zomer Berry Mulder op bij de Nijeveense vereniging. Daarvoor had Leeuw vier seizoenen SV Nieuwleusen onder zijn hoede. In een eerder stadium was Leeuw ook jeugdtrainer bij HZVV uit Hoogeveen.

Met SVN’69 behaalde Leeuw in het huidige seizoen een punt uit vier wedstrijden in de noordelijke derde klasse D. De technische commissie van SVN’69 is zeer tevreden over de samenwerking tussen de trainer en de club.