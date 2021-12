Lelijke overwinningen smaken ook lekker voor HHC Hardenberg

Olumide uit Apeldoorn helpt jeugd in geboorte­land Nigeria met schoenen, maar ook met inspiratie

Olumide Omotoso kwam in 2017 voor zijn studie naar Apeldoorn, maar zijn hart blijft ook open voor zijn geboorteland Nigeria. Hij zamelt voetbalschoenen in voor de jeugd in Lagos, maar wil de jongelingen ook een boodschap meegeven: staar je niet blind op een voetbalcarrière.

1 december