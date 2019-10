Lelystad’67 en Zaki scheppen duidelijkheid: trainer blijft

Zaki is bezig aan zijn eerste seizoen bij de geplaagde tweedeklasser en liet doorschemeren dat hij er na twee wedstrijden mee op wilde houden. Tegen Unicum werd er al met 0-8 verloren en op bezoek bij Veensche Boys werd het zelfs 13-1. Dat schoot de coach in het verkeerde keelgat, waarop hij besloot het bestuur te bellen en vroeg of hij zijn contract kon inleveren.

Zover kwam het niet. Een gesprek tussen het bestuur en de technische staf nam dinsdag de kou uit de lucht. ,,Het was een bijzonder constructief en prettig gesprek”, weet secretaris Martijn Laurense. ,,Iedereen is nog binnenboord en daar zijn we heel blij mee. Uiteindelijk werd de soep niet zo heet gegeten als opgediend, maar de technische staf gaat wel bezig met een wensenlijstje. Dan heb je het niet over spelers, maar bijvoorbeeld over trainingstijden en materialen.”