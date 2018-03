Lelystad ’67 in crisis: bestuur en TC stappen op

Reden voor het opstappen van de beleidsbepalers is de aanhoudende negatieve houding onder leden van de club. Voorzitter Paul Dingjan, die pas sinds eind 2016 de scepter zwaait, legt uit. ,,We zijn ons betoog geëindigd met het negativisme wat er heerst. We hebben een bestuur van twee man en wij krijgen het gevoel het nooit goed te doen. Wat je ook beslist, er komt altijd een bak ellende over je heen. Daarbij vervagen de normen en waarde en uiteindelijk loopt de emmer over. Het respect was soms ver te zoeken.”

Emotioneel

Het ging zelfs zover dat Dingjan afgelopen zaterdag huilend thuiskwam na de 5-1 overwinning van het eerste elftal op ESA. ,,Ik was zo emotioneel, dat ik moest huilen. Weet je, dan is het ook wel een keer genoeg geweest. We hebben heel veel leuke en goede dingen gedaan, maar er staan te weinig mensen op”, vindt de preses, die zodoende na nog geen twee jaar opstapt en Lelystad ’67 opnieuw in een crisis dompelt. ,,Het is hier nooit saai”, grinnikt hij. “Het is een sociaal-maatschappelijk verhaal, denk ik. Hoe er met het verenigingsleven wordt omgegaan, dat is heel anders. Mensen gaan meer zitten zeiken dan dat ze de helpende hand bieden.”