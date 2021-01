Lelystad’67 is blij met trainer Meloudi Zaki en verlengt met twee jaar

Zaki kwam in 2019 binnen in Lelystad, nadat hij het seizoen ervoor bij VV Kampen was vertrokken. Lelystad’67 had toen te maken met een grote leegloop en vernieuwing van de selectie. Toen het seizoen door de coronapandemie werd afgebroken, stond de club er met slechts zeven punten en een dertiende plek niet best voor.